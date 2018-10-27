Совет ФИФА единодушно признал Чемпионат мира – 2018 в России лучшим в истории

27 Окт. 00:57 2018-10-27T02:34:25+03:00

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории Фото: REUTERS

В Международной федерации футбола представили подробный отчет о том, как прошел турнир

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Члены Совета Международной федерации футбола (ФИФА) единодушно признали прошедший в России Чемпионат мира – 2018 лучшим в истории, сообщил член совета организации Алексей Сорокин.

Он рассказал, что в пятницу, 26 октября, в Руанде прошло заседание руководящего состава ФИФА, на котором директор департамента Федерации по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит зачитал отчет о том, как в нашей стране проходил турнир.

«Прозвучал довольно подробный отчет. Колин Смит представил фактологический отчет, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер. В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом», - сообщил Алексей Сорокин ТАСС.

Он отметил, что на Чемпионате мира в России были побиты рекорды предыдущих ЧМ по многим показателям. Кроме того, Совет ФИФА признал успешными многие инициативы российской стороны, в том числе «бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, футбольный турнир проходил в одиннадцати российских городах с 14 июня по 15 июля.

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