2018-10-27T02:34:25+03:00
Спорт

Совет ФИФА единодушно признал Чемпионат мира – 2018 в России лучшим в истории

В Международной федерации футбола представили подробный отчет о том, как прошел турнир
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в историиСовет Международной федерации футбола (ФИФА) признал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в историиФото: REUTERS
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Члены Совета Международной федерации футбола (ФИФА) единодушно признали прошедший в России Чемпионат мира – 2018 лучшим в истории, сообщил член совета организации Алексей Сорокин.

Он рассказал, что в пятницу, 26 октября, в Руанде прошло заседание руководящего состава ФИФА, на котором директор департамента Федерации по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит зачитал отчет о том, как в нашей стране проходил турнир.

«Прозвучал довольно подробный отчет. Колин Смит представил фактологический отчет, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер. В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом», - сообщил Алексей Сорокин ТАСС.

Он отметил, что на Чемпионате мира в России были побиты рекорды предыдущих ЧМ по многим показателям. Кроме того, Совет ФИФА признал успешными многие инициативы российской стороны, в том числе «бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, футбольный турнир проходил в одиннадцати российских городах с 14 июня по 15 июля.

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Владимиру Путину прежде, чем выйти к прессе, чтобы подвести итоги только что завершившегося чемпионата мира по футболу, пришлось переодеться. Несмотря на то, что помощники успели вовремя раскрыть над президентом России зонт, за десять минут под проливным дождем он промок не меньше остальных.

- Сегодняшний матч был прекрасным, - не стал скрывать эмоций Путин. - Думаю, вы со мной согласитесь. 4:2 в финале – я что-то такого не помню. Уверен, что у всех любителей спорта и футбола во всем мире руки дрожали на протяжении всего матча. Обе команды были замечательные, играли в открытый футбол, в атакующий. И уверен, понравилось всем. Мне тоже (подробности).

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