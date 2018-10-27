2018-10-27T03:25:37+03:00
Политика

Депутат ВР назвала украинских олигархов «монстрами, порожденными Майданом»

По словам Ольги Богомолец, нынешние власти Украины используют псевдопатриотизм для запугивания населения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутат Верховной рады признала, что нынешняя ситуация на Украине намного хуже, чем была при ЯнуковичеДепутат Верховной рады признала, что нынешняя ситуация на Украине намного хуже, чем была при ЯнуковичеФото: REUTERS
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За годы после госпереворота на Украине, который в Киеве называют «революцией достоинства», в стране родилось новое «страшное явление»: олигархи у власти, которые используют псевдопатриотизм для запугивания населения.

Такой мыслью поделилась с соотечественниками депутат Верховной рады Ольга Богомолец в своем блоге на портале «Украинская правда». Она привела данные последнего рейтинга, составленного инвестиционной компанией Dragon Capital вместе с журналом «Новое время», из которого следует, что доходы сотни самых богатых людей Украины за последний год росли в 12 раз быстрее, чем ВВП страны. А параллельно с обогащением «кучки избранных» стремительно беднеют рядовые украинцы.

«Неудовлетворительное состояние экономики, война, повышение тарифов и инфляция превращают украинцев в нищих, а тем временем приближенные к режиму олигархи сказочно обогащаются», - пишет Ольга Богомолец.

Депутат признает, что нынешняя ситуация в стране намного хуже, чем была во времена правления Виктора Януковича. А сейчас «олигархи стали самыми яростными «патриотами», и теперь под лозунгами реформ, патриотизма и под украинскими флагами они безнаказанно разворовывает страну и уничтожает любое сопротивление своей уродливой системе».

«Отдав власть после революции политикам, мы позволили им создать нового монстра — еще более хитрого, изобретательного и жестокого. Сегодня власть узурпировала монополию на патриотизм, и каждого, кто имеет смелость выступить против разграбления страны, она записывает в национальные предатели», - отмечает Ольга Богомолец, предупреждая, что отстранить от власти олигархов, поставивших себе на службу идеологию, будет еще сложнее, чем во времена Майдана.

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