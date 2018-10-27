Депутат ВР назвала украинских олигархов «монстрами, порожденными Майданом»

27 Окт. 02:57 2018-10-27T03:25:37+03:00

Депутат Верховной рады признала, что нынешняя ситуация на Украине намного хуже, чем была при Януковиче Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

За годы после госпереворота на Украине, который в Киеве называют «революцией достоинства», в стране родилось новое «страшное явление»: олигархи у власти, которые используют псевдопатриотизм для запугивания населения.

Такой мыслью поделилась с соотечественниками депутат Верховной рады Ольга Богомолец в своем блоге на портале «Украинская правда». Она привела данные последнего рейтинга, составленного инвестиционной компанией Dragon Capital вместе с журналом «Новое время», из которого следует, что доходы сотни самых богатых людей Украины за последний год росли в 12 раз быстрее, чем ВВП страны. А параллельно с обогащением «кучки избранных» стремительно беднеют рядовые украинцы.

«Неудовлетворительное состояние экономики, война, повышение тарифов и инфляция превращают украинцев в нищих, а тем временем приближенные к режиму олигархи сказочно обогащаются», - пишет Ольга Богомолец.

Депутат признает, что нынешняя ситуация в стране намного хуже, чем была во времена правления Виктора Януковича. А сейчас «олигархи стали самыми яростными «патриотами», и теперь под лозунгами реформ, патриотизма и под украинскими флагами они безнаказанно разворовывает страну и уничтожает любое сопротивление своей уродливой системе».

«Отдав власть после революции политикам, мы позволили им создать нового монстра — еще более хитрого, изобретательного и жестокого. Сегодня власть узурпировала монополию на патриотизм, и каждого, кто имеет смелость выступить против разграбления страны, она записывает в национальные предатели», - отмечает Ольга Богомолец, предупреждая, что отстранить от власти олигархов, поставивших себе на службу идеологию, будет еще сложнее, чем во времена Майдана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генпрокурор Украины Юрий Луценко признался, что закрыл десятки тысяч уголовных дел в отношении участников АТО

Александр ГРИШИН

Потрясающая страна Украина. В самом плохом смысле этого слова. Генеральный прокурор Украины, ранее судимый Юрий Луценко, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил, что лично освободил от наказания десятки тысяч преступников лишь на том основании, что они воевали в АТО на Донбассе (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Кто на Украине призывает убить говорящих на русском языке

Александр ГРИШИН

Соревнование за право называться умом, честью и совестью нынешней Украины развернулось в незалежной. Лидируют дамы – второсортная детская писательница Лариса Ницой, вынюхивающая, кто и где говорит по-русски, и строчащая по этому поводу жалобы даже на сотрудников СБУ, и вчерашняя суперстар для украинских СМИ, ныне потускневшая экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион (подробности).