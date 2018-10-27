ФБР начало новое расследование в отношении Tesla

27 Окт. 07:29 2018-10-27T07:37:03+03:00

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Сотрудники ФБР заподозрили компанию Tesla в обмане своих инвесторов и начало новое расследование в отношении созданного Илоном Маском автопроизводителя. В частности, следователи проверяют, не предоставляла ли Tesla ложную информацию о количестве выпущенных ею новых электромобилей Model 3, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

По данным собеседников издания, компания могла приукрашать истинное положение дел в начале 2017 года. Расследование курирует прокуратура в Сан-Франциско (штат Калифорния). Один из сотрудников Tesla на условиях анонимности рассказал газете, что компания получила от Минюста США запрос с требованием «на добровольной основе» предоставить документы, касающиеся ее прогнозов по поводу объемов производства седанов Model 3.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, всего десять дней назад Илону Маску удалось окончательно урегулировать спор с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США.