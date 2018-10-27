В МИД заявили, что Россия и США относятся к войне абсолютно по-разному

27 Окт. 07:38 2018-10-27T07:38:44+03:00

Генассамблея ООН не внесла на рассмотрение проект резолюции России по Договору о РСМД Фото: REUTERS

Так, если Москва "готовится" к началу вооруженного конфликта, то Вашингтон "готовит" этот конфликт

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Позиции России и Соединенных Штатов относительно возможности развязывания новой войны являются абсолютно разными. Такое заявление сделал заместитель главы Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел РФ Андрей Белоусов.

Во время выступления на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН в минувшую пятницу, 26 октября, он подтвердил, что Москва действительно готовится к войне, но речь идет, прежде всего, о защите родины, ее территориальной целостности, ценностей и самих людей.

"У нас есть серьезное отличие от Соединенных штатов Америки, и в лингвистическом плане это отличие заключается всего лишь в одном слове. Российская Федерация готовится "к войне", а Соединенные Штаты готовят "войну", - цитирует ТАСС Белоусова.

По мнению российского дипломата, именно о таком настрое американцев свидетельствует их шаг по выходу из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и наращиванию ядерного потенциала. Замглавы департамента уверен, что сейчас Вашингтон намеренно понижает уровень опасности для возможного применения оружия массового поражения.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Первый комитет Генассамблеи ООН отказался вносить на рассмотрение разработанный Россией проект резолюции по договору о РСМД.