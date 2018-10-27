Замглавы СММ ОБСЕ отрекся от слов об отсутствии военных РФ в Донбассе

27 Окт. 08:03 2018-10-27T08:03:29+03:00

Ранее Александр Хуг признался, что наблюдатели так и не нашли доказательств присутствия российских ВС на юго-востоке Украины

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Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отказался от своих слов о том, что наблюдатели так и не нашли никаких доказательств присутствия российских военных в районе вооруженного конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление накануне было опубликовано в рамках интервью политика американскому изданию Foreign Policy, однако позже это высказывание вырезали из текста.

"Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения. Уже была обнародована исправленная версия", - сказал Хуг во время Skype-включения на брифинге в пятницу, 26 октября.

Замглавы СММ подчеркнул, что добытые наблюдателями факты "говорят сами за себя". Речь идет, в частности, о том, что сотрудники миссии зафиксировали на территории Донбасса вооружения, которые якобы имеют российское происхождение.

Примечательно, но ранее сам Хуг указывал на то, что такие предметы, как и военное обмундирование с нашивками любых стран, можно приобрести совершенно свободно. Об этом писал сайт kp.ru.

"В течение 4,5 лет я четко утверждал, что СММ не занимается домыслами, не делает выводов на основе установленных фактов. Факты, которые мы перечисляем в отчетах, которые мы публикуем, и которые я озвучил в интервью, говорят сами за себя. <...> Мы работаем в Украине и будем поддерживать Украину", - подытожил замглавы миссии.