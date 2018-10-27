Глава "Нафтогаза" не видит перспектив для развития экономики Украины
Перспективы для экономического развития Украины уменьшаются в геометрической прогрессии, а ситуация в стране становится все хуже из года в год. Такое мнение высказал главный исполнительный директор нефтегазовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.
"Если убрать эмоции, мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки. Поэтому вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее", - заявил топ-менеджер.
Он подчеркнул, что в ближайшие годы мировые лидеры продолжат развиваться самыми высокими темпами, и, соответственно, все квалифицированные кадры "утекут" в эти страны, делая их еще сильнее. Украина же останется ни с чем. По мнению директора компании, чтобы избежать такого развития событий, киевские власти должны пойти на принятие радикальный шагов, передает журнал "Новое время".
Сайт kp.ru писал о том, что и в Верховной Раде отметили "падение" Украины, которую продолжают разворовывать "приближенные к режиму олигархи".
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