2018-10-27T08:42:19+03:00
Политика

Глава "Нафтогаза" не видит перспектив для развития экономики Украины

По мнению Андрея Коболева, сейчас страна представляет собой "классический фейл-кейс", и с каждым годом становится только хуже
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию уменьшаются в геометрической прогрессииШансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию уменьшаются в геометрической прогрессииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Перспективы для экономического развития Украины уменьшаются в геометрической прогрессии, а ситуация в стране становится все хуже из года в год. Такое мнение высказал главный исполнительный директор нефтегазовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Если убрать эмоции, мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки. Поэтому вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее", - заявил топ-менеджер.

Он подчеркнул, что в ближайшие годы мировые лидеры продолжат развиваться самыми высокими темпами, и, соответственно, все квалифицированные кадры "утекут" в эти страны, делая их еще сильнее. Украина же останется ни с чем. По мнению директора компании, чтобы избежать такого развития событий, киевские власти должны пойти на принятие радикальный шагов, передает журнал "Новое время".

Сайт kp.ru писал о том, что и в Верховной Раде отметили "падение" Украины, которую продолжают разворовывать "приближенные к режиму олигархи".

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