2018-10-27T09:00:39+03:00
В мире

Адвокат Мегин Келли сообщил, что журналистка продолжит работать в NBC

При этом телеведущая лишится своего утреннего ток-шоу Megyn Kelly Today
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американка Мегин КеллиАмериканка Мегин КеллиФото: REUTERS
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Брайан Фриман - адвокат известной американской журналистки Мегин Келли, которую ранее решили уволить из NBC, рассказал, что телеведущая все же продолжит работать на канал, но ее утреннее ток-шоу Megyn Kelly Today будет закрыто.

К такому компромиссу юрист и исполнительные органы компании пришли во время переговоров, состоявшихся в минувшую пятницу, 26 октября.

По данным источников журнала Page Six, обсуждение резонансной ситуации прошло по телефону.

"Мегин остается сотрудником NBC News, дискуссия о дальнейших шагах будет продолжена", - сообщил адвокат опальной телеведущей.

Напомним, что в руководстве телеканала решили уволить Келли за ее расистское высказывание. Женщина заявила, что не видит ничего предосудительного в переодевании "белых американцев" в костюмы темнокожих героев на Хэллоуин. Позже она пыталась извиниться за инцидент, но в NBC были непреклонен. Тогда Мегин потребовала выплатить полагающиеся ей по контракту 50 миллионов долларов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на столь резонансную ситуацию отреагировали даже в руководстве Первого канала. Российские журналисты предложили своей американской коллеге перейти к ним и вести вечернюю программу "Время".

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