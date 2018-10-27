Финалистка конкурса красоты упала в обморок, услышав о своей победе

27 Окт. 10:36 2018-10-27T10:36:56+03:00

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Финалистка международного конкурса красоты Miss Grand International, представительница Парагвая Клара Соса упала в обморок сразу после того, как услышала о своей победе. Инцидент произошел в Мьянме прямо на сцене во время онлайн-трансляции мероприятия.

На кадрах видно, что Соса стоит напротив своей главной соперницы, индианки Минакши Чаудхари и держит ее за руки. Уже на этом моменте хорошо заметно, что девушка нервничает и в буквальном смысле трясется. Когда ведущий шоу все же называет страну-победительницу, парагвайка на мгновение замирает и уже через секунду падает на пол.

Победительница конкурса красоты упала в обморок во время награждения.

Другая участница конкурса пытается подхватить ее, но безуспешно. Тут же к месту инцидента сбегаются люди, а камера отдаляется. Через минуты мы видим, что победительницу смотра уже привели в чувства, и она спокойно принимает поздравления от остальных конкурсанток. Примечательно, что незадолго до случившегося Соса пошутила, будто у нее "вот-вот случится сердечный приступ".

Конкурсантка из Парагвая выиграла после того, как пообещала встретиться с президентом США Дональдом Трампом и попросить его стать "примером мира, любви и терпимости" ради прекращения войны и насилия, передает ABS-CBN News.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году еще один инцидент с падением во время громкого мероприятия произошел на "Евровидении-2018" в Киеве. Победительница песенного конкурса, израильская исполнительница Нетта Барзилай оступилась, спускаясь со сцены, и рухнула прямо на лестнице.