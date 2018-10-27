Пентагон анонсировал принятие мер против причастных к убийству Хашукджи

27 Окт. 11:11 2018-10-27T11:11:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты примут дополнительные меры в отношении лиц, причастных к убийству саудовского оппозиционного журналиста, обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи. Такое заявление сделал глава министерства обороны США Джеймс Мэттис во время выступления на саммите в столице Бахрейна.

По его мнению, любое несоблюдение международных норм приводит к подрыву региональной стабильности в те моменты, когда она наиболее необходима.

"Как сказал президент США Дональд Трамп, мы собираемся идти до конца в этом деле", — сказал глава Пентагона.

Мэттис подчеркнул, что ранее в рамках расследования убийства журналиста Государственный департамент уже отозвал визы у нескольких граждан Саудовской Аравии, передает Agence France-Presse.

Напомним, что в начале октября Джамаль Хашукджи вошел в здание консульства Эр-Рияда в турецком Стамбуле для получения документов на брак с Хадидже Чингиз и пропал.

Позже всплыла версия, что мужчину якобы случайно задушили сотрудники саудовских спецслужб, которые пытались уговорить его вернуться на родину. Тело журналиста после было обнаружено в колодце, расположенном в саду на территории резиденции генконсула королевства. Турецкие власти продолжают собственное расследование инцидента.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трамп допустил причастность к трагедии самого наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.