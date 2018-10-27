2018-10-27T15:54:49+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре вечером 27 октября

Порывы воздушных потоков будут достигать 17 м/с и сопровождаться дождем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ветер разовьет скорость в 5-10 метров в секунду с отдельными порывами до 17 м/сВетер разовьет скорость в 5-10 метров в секунду с отдельными порывами до 17 м/сФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Главное управление министерства по чрезвычайным ситуациям предупреждает москвичей о значительном усилении ветра в эту субботу, 27 октября. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться вечером и в ночные часы.

"По информации Росгидрометцентра, в период с 20:00 часов 27 октября до 04:00 часов 28 октября в Москве местами ожидаются порывы ветра до 12-17 м/с", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что также в этот период в городе возможен дождь. Аналогичное предупреждение касается и жителей Подмосковья.

В МЧС рекомендуют людям обходить стороной рекламные щиты и другие шаткие конструкции. Кроме того, не рекомендуется прятаться под деревьями и парковать рядом с ними свои автомобили.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в эту субботу столбики термометров в Москве будут держаться на уровне +5..+7 градусов, а в ночные часы температура воздуха опустится до +3..+5.

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