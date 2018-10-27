Стрельба в синагоге в Питтсбурге: В сети появилось видео с места проишествия

27 Окт. 18:28 2018-10-27T18:59:03+03:00

Стрельба в синагоге в Питсбурге: В сети появилось видео с места происшествия

Неизвестный открыл огонь по прихожанам синагоги в Питтсбурге, после чего завязал перестрелку с прибывшими на место полицейскими [видео]

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В сети появилось видео с места перестрелки в синагоге «Дерево жизни» в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания). Инциент произошел в субботу, около 10 часов утра по местному времени (17:00 мск).

На кадрах записи видно, как к месту происшествия направляется множество автомобилей полиции и скорой помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675256" frameborder="0"></iframe> Человек, стрелявший в синагоге в Питтсбурге, сдался полиции.

По предварительным данным, вооруженный мужчина ворвался в здание синагоги и открыл по прихожанам огонь из автомата «Калашникова». После этого он забаррикадировался в здании и вступил в перестрелку с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.

Местные СМИ сообщают о как минимум семи погибших, включая трех правоохранителей. Кроме того, множество людей госпитализированы с различными ранениями.

В ходе перестрелки злоумышленник был ранен и задержан. По некоторым данным, его зовут Роберт Боуэрс. Мотивы преступиника пока остаются неизвестными. Полиция продолжает прочесывать прилегающий к синагоге район и призывает местных жителей избегать места происшествия.