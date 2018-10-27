Стрельба в синагоге в Питтсбурге: В сети появилось видео с места проишествия
В сети появилось видео с места перестрелки в синагоге «Дерево жизни» в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания). Инциент произошел в субботу, около 10 часов утра по местному времени (17:00 мск).
На кадрах записи видно, как к месту происшествия направляется множество автомобилей полиции и скорой помощи.
Человек, стрелявший в синагоге в Питтсбурге, сдался полиции.
По предварительным данным, вооруженный мужчина ворвался в здание синагоги и открыл по прихожанам огонь из автомата «Калашникова». После этого он забаррикадировался в здании и вступил в перестрелку с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.
Местные СМИ сообщают о как минимум семи погибших, включая трех правоохранителей. Кроме того, множество людей госпитализированы с различными ранениями.
В ходе перестрелки злоумышленник был ранен и задержан. По некоторым данным, его зовут Роберт Боуэрс. Мотивы преступиника пока остаются неизвестными. Полиция продолжает прочесывать прилегающий к синагоге район и призывает местных жителей избегать места происшествия.
Неизвестный открыл огонь по прихожанам в синагоге Питтсбурга.Мужчина, предположительно вооруженный автоматом «Калашникова», ворвался в синагогу «Дерево жизни» и открыл огонь по прихожанам. Позже он вступил в перестрелку с прибывшими на место правоохранителями.