2018-10-27T23:23:27+03:00
В мире

В штате Нью-Йорк нашли подозрительное устройство возле почты

Журналисты считают, что речь идет об очередной посылке с бомбой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция штата Нью-Йорк сообщила об обнаружении подозрительного устройства возле почтыПолиция штата Нью-Йорк сообщила об обнаружении подозрительного устройства возле почтыФото: REUTERS
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Возле здания почтового отделения в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) обнаружено «подозрительное устройство», район опасной находки оцеплен, сообщает городская полиция на своей странице в Twitter.

Между тем, СМИ считают, что найденный возле почты предмет – это очередная посылка с бомбой. В частности, газета New York Daily News со ссылкой на правоохранителей пишет, что речь идет о подражателе отправителю взрывных устройств.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что во Флориде был задержан подозреваемый в рассылке одиннадцати самодельных взрывных устройств устройств политическим оппонентам президента США Дональда Трампа. В частности, такие посылки были отправлены бывшему президенту страны Бараку Обаме, экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Полиция распространила фотографию задержанного и назвала его имя. Это 56-летний Сэйзар Сэйак-младший, которого уже арестовывали за террористические угрозы.

Позже Трамп заявил, что американская пресса использует историю с рассылкой бомб для нападок на него самого и республиканцев.

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