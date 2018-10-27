В штате Нью-Йорк нашли подозрительное устройство возле почты
Возле здания почтового отделения в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) обнаружено «подозрительное устройство», район опасной находки оцеплен, сообщает городская полиция на своей странице в Twitter.
Между тем, СМИ считают, что найденный возле почты предмет – это очередная посылка с бомбой. В частности, газета New York Daily News со ссылкой на правоохранителей пишет, что речь идет о подражателе отправителю взрывных устройств.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что во Флориде был задержан подозреваемый в рассылке одиннадцати самодельных взрывных устройств устройств политическим оппонентам президента США Дональда Трампа. В частности, такие посылки были отправлены бывшему президенту страны Бараку Обаме, экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.
Полиция распространила фотографию задержанного и назвала его имя. Это 56-летний Сэйзар Сэйак-младший, которого уже арестовывали за террористические угрозы.
Позже Трамп заявил, что американская пресса использует историю с рассылкой бомб для нападок на него самого и республиканцев.