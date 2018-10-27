Telegraph: Россия преподала Великобритании урок в ВТО

27 Окт. 23:55 2018-10-28T00:11:46+03:00

Лондон должен понять, что ни одна страна не готова отделять политику от торговли

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Решение России заблокировать британские тарифные ставки во Всемирной торговой организации (ВТО) должно послужить хорошим уроком для Великобритании, пишет обозреватель газеты The Telegraph.

Лондон предложил отделить импортные квоты Соединенного Королевства от квот Евросоюза, но не сможет одобрить этот проект из-за возражений российской стороны. По мнению автора статьи, это говорит о том, что мировая торговля становится сложнее, ни одна страна не станет отделять политику от торговли, и это может принести Британии проблемы в будущем.

«С какой стати Россия должна идти на уступки Великобритании в ВТО, если она хочет, чтобы введенные в отношении ее экономики международные санкции были сняты?» - поясняет обозреватель издания.

В статье отмечается, что хоть возражения Москвы и не помешает Лондону торговать, другие страны могут воспользоваться отсутствием сертифицированного тарифного плана как предлогом, чтобы отказаться от сотрудничества с Великобританией, или как рычагом давления при переговорах.

Как считает автор материала, Лондон должен сделать из этой ситуации в ВТО выводы и понять: после выхода королевства из ЕС другие страны будут использовать все доступные им средства, чтобы при торговых сделках обеспечить себе более выгодные условия. И возможность таких проблем нужно учитывать при разработке независимой торговой политики Британии.