Трамп: К расследованию стрельбы в синагоге в Питтсбурге привлечено ФБР

28 Окт. 00:28 2018-10-28T04:27:15+03:00

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Президент США Дональд Трамп, говоря о расстреле людей в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания), заявил, что «это определенно выглядит как антисемитское преступление».

«Вскоре мы получим большое количество информации. Привлечено ФБР, все привлечены», - сказал он во время своей предвыборной поездки по стране.

Американский лидер сообщил, что он уже успел обсудить трагедию с губернатором Пенсильвании Томом Вулфом и мэром Питтсбурга Уильямом Педуто.

«Много людей были убиты, многие тяжело ранены. Говорят, что место преступления просто ужасает, некоторые специалисты, повидавшие множество мест преступлений, называют это самым ужасным», - отметил Трамп.

Ранее глава Белого дома в связи с трагедией в Питтсбурге призвал ужесточить законы о смертной казни, особенно для тех, кто расстреливает людей в церквях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, белый бородатый мужчина с автоматом появился в синагоге «Древо жизни» (Tree of Life) около 10 часов утра (17:00 мск) в субботу. Он открыл огонь по прихожанам и прибывшим на место происшествия полицейским. По последним данным, в результате погибли 11 человек, число пострадавших уточняется – около десяти.

Правоохранителям удалось ранить и задержать стрелявшего, сейчас он под стражей в больнице. СМИ пишут, что преступником оказался некий Роберт Боуэрс, мужчине 46 лет. По словам очевидцев, у преступника было с собой несколько единиц огнестрельного оружия, включая полуавтоматические винтовки AR-15 и автомат «Калашников».