Трамп: К расследованию стрельбы в синагоге в Питтсбурге привлечено ФБР
Президент США Дональд Трамп, говоря о расстреле людей в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания), заявил, что «это определенно выглядит как антисемитское преступление».
«Вскоре мы получим большое количество информации. Привлечено ФБР, все привлечены», - сказал он во время своей предвыборной поездки по стране.
Американский лидер сообщил, что он уже успел обсудить трагедию с губернатором Пенсильвании Томом Вулфом и мэром Питтсбурга Уильямом Педуто.
«Много людей были убиты, многие тяжело ранены. Говорят, что место преступления просто ужасает, некоторые специалисты, повидавшие множество мест преступлений, называют это самым ужасным», - отметил Трамп.
Ранее глава Белого дома в связи с трагедией в Питтсбурге призвал ужесточить законы о смертной казни, особенно для тех, кто расстреливает людей в церквях.
Напомним, как писал сайт kp.ru, белый бородатый мужчина с автоматом появился в синагоге «Древо жизни» (Tree of Life) около 10 часов утра (17:00 мск) в субботу. Он открыл огонь по прихожанам и прибывшим на место происшествия полицейским. По последним данным, в результате погибли 11 человек, число пострадавших уточняется – около десяти.
Правоохранителям удалось ранить и задержать стрелявшего, сейчас он под стражей в больнице. СМИ пишут, что преступником оказался некий Роберт Боуэрс, мужчине 46 лет. По словам очевидцев, у преступника было с собой несколько единиц огнестрельного оружия, включая полуавтоматические винтовки AR-15 и автомат «Калашников».
Человек, стрелявший в синагоге в Питтсбурге, сдался полиции.