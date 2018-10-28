Меркель по-русски спросила у Путина про его пальто: «Сибирское?»

СЕГОДНЯ 00:59 2018-10-28T01:24:09+03:00

Канцлер Германии заинтересовалась верхней одеждой президента России во время саммита в Стамбуле

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Женщина всегда остается женщиной, даже если она – канцлер Германии. Во время четырехстороннего саммита по Сирии в турецком Стамбуле Ангела Меркель заметила, как президент России Владимир Путин накинул на плечи легкое пальто.

«Сибирское пальто?» - спросила она его по-русски.

В ответ Владимир Путин рассмеялся, сообщает телеканал RT.

Пальто российского лидера заинтересовало Ангелу Меркель вечером в воскресенье, днем он ходил без него.

Лидеры Германии, Турции, России и Франции в СтамбулеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Стамбуле проходит четырёхсторонний саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча проходила во дворце Вахдеттин – анатолийской резиденции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и доме приемов государственных гостей.

На повестке дня - проблема возвращения беженцев и дальнейшие шаги по обеспечению безопасности и стабильности в арабской республике. Итоги саммита глава российского государства оценил позитивно. Он отметил, что работа была проведена основательная.