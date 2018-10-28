Трамп пообещал приехать Питтсбург, где жертвами стрельбы в синагоге стали 11 человек

28 Окт. 02:18 2018-10-28T02:33:39+03:00

Президент США Дональд Трамп в Индианаполисе отвечает на вопросы журналистов о трагедии в Питтсбурге Фото: REUTERS

Президент США назвал это преступление «злой антисемитской атакой» и «нападением на человечество»

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Президент США Дональд Трамп пообещал посетить город Питтсбург (штат Пенсильвания), где в субботу, 27 октября, были убиты 11 человек в синагоге.

«Да, я поеду в Питтсбург», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Иллинойсе.

Американский лидер подчеркнул, что на месте проводят расследование сотрудники ФБР, высоко оценив действия городских полицейских и правоохранительных властей штата.

«Эта злая антисемитская атака – нападение на всех нас, это нападение на человечество, - приводит его слова агентство Reuters.

Трамп также призвал всех «объединиться и работать вместе, чтобы искоренить яд антисемитизма из нашего мира».

Ранее глава Белого дома сделал несколько заявлений в связи с трагедией в Питтсбурге. В частности, призвал ужесточить законы о смертной казни, особенно для тех, кто расстреливает людей в церквях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, белый бородатый мужчина с автоматом появился в синагоге «Древо жизни» (Tree of Life) около 10 часов утра (17:00 мск) в субботу. Он открыл огонь по прихожанам и прибывшим на место происшествия полицейским. По последним данным, в результате погибли 11 человек, число пострадавших уточняется – около десяти.

Правоохранителям удалось ранить и задержать стрелявшего, сейчас он под стражей в больнице. СМИ пишут, что преступником оказался некий Роберт Боуэрс, мужчине 46 лет. По словам очевидцев, у преступника было с собой несколько единиц огнестрельного оружия, включая полуавтоматические винтовки AR-15 и автомат «Калашников».