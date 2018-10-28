Стрельбу в синагоге в Питтсбурге считают преступлением на почве ненависти

28 Окт. 03:44 2018-10-28T03:52:16+03:00

Генпрокурор США сообщил, что обвинения подозреваемому могут быть предъявлены в ближайшие часы

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Генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что стрельбу в синагоге в Питтсбурге рассматривают как преступление на почве ненависти, передает агентство Associated Press.

Джефф Сешнс уточнил, что обвинения подозреваемому могут быть предъявлены уже до конца дня (по московскому времени – в ночь на воскресенье), и стрелку грозит смертная казнь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, белый бородатый мужчина с автоматом появился в синагоге «Древо жизни» (Tree of Life) около 10 часов утра (17:00 мск) в субботу. Он открыл огонь по прихожанам и прибывшим на место происшествия полицейским. По последним данным, в результате погибли 11 человек, число пострадавших уточняется – около десяти.

Правоохранителям удалось ранить и задержать стрелявшего, сейчас он под стражей в больнице. СМИ пишут, что преступником оказался некий Роберт Боуэрс, мужчине 46 лет. По словам очевидцев, у преступника было с собой несколько единиц огнестрельного оружия, включая полуавтоматические винтовки AR-15 и автомат «Калашников», а стреляя, он выкрикивал антисемитские лозунги.