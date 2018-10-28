2018-10-28T09:05:50+03:00
Политика

Меркель в Стамбуле спросила Путина по-русски: «Сибирское пальто?»

Лидеры России, Германии и Франции собрались в Турции на саммит по сирийскому урегулированию [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Росси Владимир Путин в СтамбулеКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Росси Владимир Путин в СтамбулеФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель во время четырехстороннего саммита по Сирии в турецком Стамбуле заинтересовалась верхней одеждой президента России. Она заметила, как вечером, когда похолодало, Владимир Путин накинул на плечи легкое пальто.

Меркель по-русски спросила у Путина про сибирское пальто.

«Сибирское пальто?» - спросила она его по-русски.

Владимир Путин со смехом ответил по-английски «нет», а потом сказал, что ему нравится «сибирское». Запись этой короткой беседы опубликовал телеканал RT.

Лидеры Германии, Турции, России и Франции в Стамбуле Фото: REUTERS

Лидеры Германии, Турции, России и Франции в СтамбулеФото: REUTERS

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Стамбуле проходит четырёхсторонний саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча проходила во дворце Вахдеттин – анатолийской резиденции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и доме приемов государственных гостей.

Всем своим гостям Реджеп Эрдоган показывал вид на Босфор Фото: REUTERS

Всем своим гостям Реджеп Эрдоган показывал вид на БосфорФото: REUTERS

Главными темами обсуждения были проблема возвращения беженцев, а также дальнейшие шаги по обеспечению безопасности и стабильности в арабской республике. Итоги саммита глава российского государства оценил позитивно. Он отметил, что работа была проведена основательная.

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил итоги четырехстороннего саммита России, Германии, Франции и Турции Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил итоги четырехстороннего саммита России, Германии, Франции и ТурцииФото: REUTERS

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