Меркель в Стамбуле спросила Путина по-русски: «Сибирское пальто?»

28 Окт. 03:58 2018-10-28T09:05:50+03:00

Лидеры России, Германии и Франции собрались в Турции на саммит по сирийскому урегулированию [фото, видео]

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Канцлер Германии Ангела Меркель во время четырехстороннего саммита по Сирии в турецком Стамбуле заинтересовалась верхней одеждой президента России. Она заметила, как вечером, когда похолодало, Владимир Путин накинул на плечи легкое пальто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675286" frameborder="0"></iframe> Меркель по-русски спросила у Путина про сибирское пальто.

«Сибирское пальто?» - спросила она его по-русски.

Владимир Путин со смехом ответил по-английски «нет», а потом сказал, что ему нравится «сибирское». Запись этой короткой беседы опубликовал телеканал RT.

Лидеры Германии, Турции, России и Франции в СтамбулеФото: REUTERS

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Стамбуле проходит четырёхсторонний саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча проходила во дворце Вахдеттин – анатолийской резиденции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и доме приемов государственных гостей.

Всем своим гостям Реджеп Эрдоган показывал вид на БосфорФото: REUTERS

Главными темами обсуждения были проблема возвращения беженцев, а также дальнейшие шаги по обеспечению безопасности и стабильности в арабской республике. Итоги саммита глава российского государства оценил позитивно. Он отметил, что работа была проведена основательная.