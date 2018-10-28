Меркель в Стамбуле спросила Путина по-русски: «Сибирское пальто?»
Канцлер Германии Ангела Меркель во время четырехстороннего саммита по Сирии в турецком Стамбуле заинтересовалась верхней одеждой президента России. Она заметила, как вечером, когда похолодало, Владимир Путин накинул на плечи легкое пальто.
Меркель по-русски спросила у Путина про сибирское пальто.
«Сибирское пальто?» - спросила она его по-русски.
Владимир Путин со смехом ответил по-английски «нет», а потом сказал, что ему нравится «сибирское». Запись этой короткой беседы опубликовал телеканал RT.
Лидеры Германии, Турции, России и Франции в СтамбулеФото: REUTERS
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Стамбуле проходит четырёхсторонний саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча проходила во дворце Вахдеттин – анатолийской резиденции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и доме приемов государственных гостей.
Всем своим гостям Реджеп Эрдоган показывал вид на БосфорФото: REUTERS
Главными темами обсуждения были проблема возвращения беженцев, а также дальнейшие шаги по обеспечению безопасности и стабильности в арабской республике. Итоги саммита глава российского государства оценил позитивно. Он отметил, что работа была проведена основательная.
Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил итоги четырехстороннего саммита России, Германии, Франции и ТурцииФото: REUTERS