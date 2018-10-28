2018-10-28T06:51:06+03:00
В мире

ОБСЕ призвала Россию отменить штраф The New Times

Ранее суд в Москве оштрафовал издателя журнала The New Times на 22 миллиона 250 тысяч рублей за несвоевременное предоставление данных
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В ОБСЕ призвали Россию отменить штраф The New TimesВ ОБСЕ призвали Россию отменить штраф The New TimesФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Россию отменить наложенный на журнал The New Times в сумме е 22,25 миллиона рублей, назвав решение суда в Москве беспрецедентным.

«Столь крупный штраф в отношении журнала The New Times — это беспрецедентное решение, наносящее вред свободе СМИ в Российской Федерации», - цитирует его заявление пресс-служба ОБСЕ.

Арлем Дезир выразил надежду, что решение суда будет отменено при подаче апелляционной жалобы, и «вновь призвал» внести поправки в российский закон об иностранных агентах, «чтобы избежать подобных ситуаций в будущем».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 26 октября, Мировой суд в Москве оштрафовал ООО «Новые времена» – издателя журнала The New Times – за несвоевременное предоставление в Роскомнадзор данных о получении денег от иностранных источников.

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