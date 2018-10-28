Погода в Москве на 28 октября 2018 года: в столице будет прохладно и ветрено

28 Окт. 07:04 2018-10-28T07:04:37+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 28 октября 2018 года. Как и предупреждали специалисты, в эти выходные в столице по-осеннему прохладно и ветрено.

Так, в воскресенье столбики термометров не поднимутся выше +4…+6 градусов. При этом небо затянет облаками, хотя временами все же будет выглядывать солнце. Кроме того, в мегаполисе не исключен небольшой дождь. Ветер же будет дуть юго-западный с переходом на северный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

А в ночь на понедельник, 29 октября, прогнозируются заморозки: температура воздуха в городе опустится до -2…0 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток без осадков также не обойдется: местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, этой осенью погода долго радовала москвичей практически летним теплом. Так, был установлен целый ряд температурных рекордов. Например, 18 октября столбики термометров в столице поднялись до отметки в +18,1 градуса, побив таким образом рекорд 1967 года. Между тем ближе к концу октября осень все же взяла свое: циклон из Северной Атлантики принес в мегаполис настоящую осеннюю погоду - серое небо и дожди.