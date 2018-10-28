2018-10-28T07:04:37+03:00
Москва

Погода в Москве на 28 октября 2018 года: в столице будет прохладно и ветрено

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 28 октября 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В воскресенье, 28 октября, в Москве будет прохладно и облачноВ воскресенье, 28 октября, в Москве будет прохладно и облачноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 28 октября 2018 года. Как и предупреждали специалисты, в эти выходные в столице по-осеннему прохладно и ветрено.

Так, в воскресенье столбики термометров не поднимутся выше +4…+6 градусов. При этом небо затянет облаками, хотя временами все же будет выглядывать солнце. Кроме того, в мегаполисе не исключен небольшой дождь. Ветер же будет дуть юго-западный с переходом на северный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

А в ночь на понедельник, 29 октября, прогнозируются заморозки: температура воздуха в городе опустится до -2…0 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток без осадков также не обойдется: местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, этой осенью погода долго радовала москвичей практически летним теплом. Так, был установлен целый ряд температурных рекордов. Например, 18 октября столбики термометров в столице поднялись до отметки в +18,1 градуса, побив таким образом рекорд 1967 года. Между тем ближе к концу октября осень все же взяла свое: циклон из Северной Атлантики принес в мегаполис настоящую осеннюю погоду - серое небо и дожди.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роснано нарастило прибыль
Появились кадры со стрельб Украины на границе с Крымом
Пожилая американка выжила после 74 осиных укусов
В Совфеде пригрозили ответить Киеву на арест российского судна в Мариуполе
В Совфеде пригрозили ответить Украине за арест суда в Мариуполе
Песков призвал Киев немедленно освободить журналиста Кирилла Вышинского
Песков с юмором отнесся к заявлениям Коломойского о санкционном списке
Песков не подтвердил, что Путин сомневается по поводу строительства ВМС до Нижнего Новгорода
В NASA рассказали о потере космического аппарата
Национальный автомобильный союз поддержал отмену обязательного знака «Шипы»
Французский пассажирский самолет не пустили в небо над Россией
За месяц Кокорину пришло в СИЗО более тысячи писем
В Москве за 2018 год зарегистрировали свыше 60 тысяч браков
Работа нравится россиянам больше, чем зарплата
Генсек ОБСЕ призвал Украину провести расследование по делу Кирилла Вышинского
Telegram не смог обжаловать штраф за отказ предоставить ключи ФСБ
Сразу 15 дилеров подняли цены на машины в России
Смертность на дорогах России снизилась почти в два раза
Посол России в США: Вашингтон не уведомили Москву о выходе из ДРСМД
Собянин уволил главу Савеловского района
В Москве началась акция в поддержку задержанного на Украине журналиста Кирилла Вышинского