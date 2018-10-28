2018-10-28T08:19:54+03:00
Политика

Трамп: Если бы я начал «боксерский поединок» с Путиным, меня назвали бы слишком жестким

Президент США в очередной раз посетовал, что его критикуют за излишнюю «мягкость» по отношению к России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп на митинге в ИллинойсеПрезидент США Дональд Трамп на митинге в ИллинойсеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в очередной раз посетовал, что все его действия постоянно критикуют в СМИ, называют «слишком мягким» по отношению к России, но даже если бы он подрался при встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки, журналисты все равно нашли бы повод для критики.

«Если бы я пришел к Путину и начал боксерский поединок, они бы сказали: «Он был слишком жесткий, это ужасно». Другими словами, нет никакой разницы», - заявил глава Белого дома, выступая в Иллинойсе на предвыборном митинге в поддержку республиканцев.

При этом Трамп снова подчеркнул, что его встреча с коллегой из Москвы была «великолепной».

«У меня была великолепная встреча с Владимиром Путиным. Мы говорили обо всем», - приводит его слова РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне в Северной Каролине Трамп заявил, что его победа на президентских выборах в 2016 году – это «худшее, что когда-либо случалось с Россией».

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