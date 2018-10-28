Действующего президента Ирландии переизбрали на второй срок

28 Окт. 07:21 2018-10-28T07:21:18+03:00

Следующие семь лет руководить страной будет Майкл Хиггинс

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Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй семилетний срок. На состоявшихся в минувшую пятницу, 26 октября, выборах за него проголосовали 56% избирателей. Результаты голосования уже подтвердили в Дублинском замке.

Второе место занял предприниматель Питер Кейси: он набрал 23,1% голосов. Остальные же четыре кандидата на высший государственный пост не смогли преодолеть отметку в 10%: у еще одного бизнесмена Шона Галлахера - 6,4%, у депутата Европарламента от оппозиционной партии «Шинн фейн» Лиад Ни Риады - 6,3%, у сенатора и общественного деятеля Джоан Фриман - 6%, а у предпринимателя Гэвина Даффи - 2,2%, пишет The Irish Times.

СПРАВКА «КП»

Майкл Хиггинс родился 18 апреля 1941 года. Получил высшее образование в университетах Ирландии, США и Великобритании. Является членом социал- демократической Лейбористской партии.