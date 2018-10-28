Компания IKEA извинилась за пост с сравнением женщин и собак

28 Окт. 08:03 2018-10-28T08:04:16+03:00

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Сеть IKEA в России удалила со своей страницы в Facebook пост, в котором интернет-пользователи усмотрели косвенное сравнение женщин с собакой, и извинилась за это сообщение.

Как заметили в компании, публикация была удалена после изучения комментариев к нее. «Недавно в наших сообществах был размещен пост, который показался некоторым из наших подписчиков спорным. Мы изучили все ваши комментарии и приняли решение об удалении контента. Приносим свои извинения пользователям, которым пост показался неуместным», - говорится в сообщении, которое IKEA Россия также разместила на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что речь идет о посте, который был опубликован в минувшую пятницу,16 октября. Он содержал ряд рекомендаций на случай, «если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки». Причем к сообщению был прикреплен фотоколлаж с изображением собаки, сидящей за столом, на котором стоят тарелка с блинчиками и розетка с вареньем.