Компания IKEA извинилась за пост с сравнением женщин и собак
Сеть IKEA в России удалила со своей страницы в Facebook пост, в котором интернет-пользователи усмотрели косвенное сравнение женщин с собакой, и извинилась за это сообщение.
Как заметили в компании, публикация была удалена после изучения комментариев к нее. «Недавно в наших сообществах был размещен пост, который показался некоторым из наших подписчиков спорным. Мы изучили все ваши комментарии и приняли решение об удалении контента. Приносим свои извинения пользователям, которым пост показался неуместным», - говорится в сообщении, которое IKEA Россия также разместила на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что речь идет о посте, который был опубликован в минувшую пятницу,16 октября. Он содержал ряд рекомендаций на случай, «если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки». Причем к сообщению был прикреплен фотоколлаж с изображением собаки, сидящей за столом, на котором стоят тарелка с блинчиками и розетка с вареньем.