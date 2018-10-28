2018-10-28T08:26:11+03:00
В мире

Более миллиона человек подписали петицию за новый референдум по Brexit

В коллективном обращении говорится, что людям пришло время «сказать решающее слово»
Дарья ИВАШКИНА
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Более миллиона человек подписали петицию за новый референдум по BrexitБолее миллиона человек подписали петицию за новый референдум по BrexitФото: REUTERS
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В воскресенье, 28 октября, стало известно, что под петицией за новый референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) подписались уже более миллиона человек.

Коллективное обращение, в котором говорится о том, что людям пришло время «сказать решающее слово» по соглашению о Brexit, было размещено на сайте change.org три месяца назад.

Как отмечается в петиции, в 2016 году британцам дали высказать свое мнение по поводу того, оставаться Соединенному Королевству в ЕС или покинуть его. Теперь же, как заявляют авторы документа, граждане хотят высказаться по поводу самого соглашения. «Сейчас, когда факты прояснились, пришло время людям сказать решающее слово по самому соглашению, пока не слишком поздно», - подчеркивается в заявлении граждан к властям.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2016 году в Великобритании состоялся референдум о членстве страны в Евросоюзе. Тогда за выход из ЕС проголосовали 51,9% граждан, а против - 48,1%. В результате в июне 2017 года начались официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Британия покинет ЕС.

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