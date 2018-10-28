Первый запуск китайской коммерческой ракеты-носителя ZQ-1 завершился неудачей

28 Окт. 09:22 2018-10-28T09:22:04+03:00

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Первый запуск китайской коммерческой ракеты-носителя «Чжуцюэ-1» (ZQ-1) закончился неудачей.

Как стало известно, пуск был осуществлен в субботу, 27 октября, в 16:00 по местному времени (11:00 мск) с космодрома Цзюцюань, который находится в северо-западной китайской провинции Ганьсу. Однако вскоре стало известно об аварии. По данным Центрального телевидения Китая, проблема возникла после отделения второй ступени.

Между тем, несмотря на то, что ZQ-1не смогла выйти на заданную орбиту, компания-разработчик LandSpace Technology Corporation не собирается отказываться от создания ракет-носителей. «Мы по-прежнему считаем, что создание ракет-носителей - правильная корпоративная стратегия», - заявили в компании.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре Китай произвел успешный пуск ракет-носителей «Чанчжэн-3B» с 37-м и 38-м спутниками глобальной навигационной системы Beidou. Тогда оба космических аппарата выведены на заданную орбиту.