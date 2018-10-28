2018-10-28T09:39:28+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Москве

Авария случилась неподалеку от Савеловского вокзала [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Очевидцы прислали «КП» видео с места аварииОчевидцы прислали «КП» видео с места аварииФото: кадр с видео
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В воскресенье, 28 октября, серьезное ДТП случилось на улице Сущевский Вал в Москве неподалеку от Савеловского вокзала. Около 07:00 мск на Савеловской эстакаде столкнулись легковушка каршеринга и снегоуборочная машина.

По последним данным, в результате аварии пострадали пять человек.

Как рассказали «КП» очевидцы, после случившегося движение в районе ДТП было затруднено.

ДТП на улице Сущевский Вал.

Стоит отметить, что в субботу вечером, 27 октября, в некоторых районах Москвы прошел снегопад. В связи с этим снегоуборочная техника и вышла на улицы столицы.

Кстати, ДТП со снегоуборщиками случались и раньше. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте на 78-м километра автодороги «Крым» (трассы М-2) водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге и также столкнулся со снегоуборочной машиной. Правда, тогда без жертв не обошлось: в результате аварии погиб один человек.

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