Причиной крушения вертолета владельца «Лестера» могла стать ошибка пилота

28 Окт. 09:59 2018-10-28T09:59:47+03:00

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Зарубежные СМИ назвали предполагаемую причину крушения вертолета владельца футбольного клуба «Лестер» Вишая Шривадданапрабхи.

По некоторым данным, ЧП могло случиться из-за ошибки пилота, передает Reuters.

Между тем, как рассказали Би-би-си очевидцы аварии, судя по всему, произошел отказ хвостового винта, после чего вертолет начал вращаться вокруг своей оси и в конце концов рухнул на парковку возле стадиона «Кинг Пауэр», где в минувшую субботу, 27 октября, проходил матч чемпионата Англии «Лестер» - «Вест Хэм».

Первые минуты после крушения вертолёта владельца ФК "Лестер".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, именно в субботу вечером стало известно о крушении вертолета, принадлежавшего владельцу «Лестера» Вишаю Шривадданапрабхи. Отмечалось, что машина взлетела с поля стадиона «Кинг Пауэр», но через несколько метров рухнула на парковку и загорелась. Точных данных о том, был ли сам Шривадданапрабхи на борту, пока нет.