2018-10-28T10:37:16+03:00
Политика

Корвет «Громкий» вышел на испытания в Японское море

Планируется, что до конца года корабль войдет в состав Тихоокеанского флота
Дарья ИВАШКИНА
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Корвет «Громкий». Фото: Виталий АньковКорвет «Громкий». Фото: Виталий Аньков
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‍В воскресенье, 28 октября, новейший корвет «Громкий», построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания. По словам официального представителя ТОФ Николая Воскресенского, корабль будет проходить проверку в акватории Японского моря.

При этом капитан второго ранга уточнил, что в ходе испытаний корвет проверят на соответствие заявленным тактико-техническим характеристикам и способность работать в различных условиях.

«Комплекс контрольных мероприятий, в ходе которых предстоит проверить на соответствие заявленным тактико-технические характеристики корабля, надежность и работоспособность в различных условиях систем и оборудования корвета, будет проведен в акватории Японского моря», - приводит слова Воскресенского ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце августа «Громкий» был доставлен во Владивосток для заключительного этапа испытаний. Планируется, что новейший корвет сможет заступить на боевое дежурство в составе сил Тихоокеанского флота уже в этом году.

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