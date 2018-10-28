2018-10-28T10:59:16+03:00
В мире

В день президентских выборов на улицы городов Грузии вывели полицейскую спецтехнику

Это сделано для того, чтобы обеспечить проведение голосования в спокойной обстановке, пояснил глава МВД страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Воскресенье, 28 октября, в Грузии – день выборов. На плакате – кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта»Воскресенье, 28 октября, в Грузии – день выборов. На плакате – кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта»Фото: REUTERS
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В воскресенье, 28 октября, на улицах Тбилиси и других грузинских городов появилась полицейская спецтехника, в том числе и машины, которые использую при разгоне демонстраций.

Как пояснил журналистам министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, спецтехнику вывели на улицы для того, чтобы в день выборов президента страны обеспечить мирную и спокойную обстановку.

«Полицейские силы с целью обеспечения проведения выборов в спокойной обстановке передвигаются, как мы посчитаем необходимым», - добавил он.

Глава МВД пообщался с прессой на одном из участков в Мтацминдском избирательном округе в Тбилиси после того, как сам проголосовал, передает Интерфакс.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что это последние прямые выборы президента Грузии. Согласно принятой в марте этого года новой редакции Конституции страны, с 2024 года главу республики будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 делегатов.

Сегодня же гражданам Грузии предстоит выбирать из 25 претендентов на высший государственный пост. Действующий глава республики Георгий Маргвелашвили решил на второй срок не баллотироваться.

По мнению наблюдателей, основная борьба развернется между двумя бывшими министрами иностранных дел – Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», и Григолом Вашадзе, кандидатом от созданного Михаилом Саакашвили «Единого национального движения».

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