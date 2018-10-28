2018-10-28T11:45:16+03:00
В мире

Премьер Японии впервые пригласил зарубежного лидера в свой дом

Исключение было сделано для главы индийского правительства Нарендру Моди
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Индии Нарендра МодиПремьер-министр Индии Нарендра МодиФото: REUTERS
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В воскресенье, 28 октября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пригласил своего индийского коллегу Нарендру Моди, который в минувшую субботу прибыл в Страну восходящего солнца с официальным визитом, в свой загородный дом, расположенный в местечке Нарусава (префектура Яманаси) недалеко от горы Фудзи.

Это приглашение стало ответным жестом на гостеприимство Моди: в сентябре прошлого года глава индийского правительства принял японского премьера в своем загородном доме в родном штате Гуджарат.

Таким образом, как отмечает агентство Kyodo, Нарендра Моди стал первым зарубежным лидером, приглашенным в резиденцию японского премьер-министра. Дело в том, что до этого ни один из председателей правительства Страны восходящего солнца не приглашал туда глав других государств.

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