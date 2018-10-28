Грузинский боксер Шония набросился на своего тренера из-за поражения

28 Окт. 12:04 2018-10-28T12:04:39+03:00

Спортсмен пришел в бешенство после победы болгарина Спаса Генова и выместил злость на наставнике [видео]

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Грузинский боксер Леван Шония пришел в такое бешенство из-за своего поражения на ринге от болгарина Спаса Генова, что подрался с собственным тренером.

Поединок Шония с Геновым в средней весовой категории состоялся вечером в субботу, 27 октября, в Софии. Бой длился восемь раундов, а когда судьи огласили оценки, возмущенный победой соперника грузин попытался напасть на Генова, но его оттеснил арбитр.

Желая успокоить своего подопечного, на ринг выбежал тренер, но тот набросился на него с кулаками, в ответ на увещевания наставника нанес ему два удара и снова ринулся в бой к победителю. Шония был твердо намерен выяснить отношения с Геновым.

Боксёр Шония побил своего тренера после поражения.

К тому моменту тренер уже вернулся за канаты, оттуда пытался остановить горячего грузинского парня и вновь получил удар. Причем тренер даже исхитрился из-за канатов пару раз «дать сдачи» отеческим подзатыльником.