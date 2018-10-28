2018-10-28T12:20:29+03:00
В мире

Пентагон совершил крупнейшую в XXI веке поставку на базу Рамштайн

Речь идет о ста контейнерах с различными боеприпасами и снаряжениями
Дарья ИВАШКИНА
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Пентагон совершил крупнейшую в XXI веке поставку на базу РамштайнПентагон совершил крупнейшую в XXI веке поставку на базу РамштайнФото: REUTERS
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В воскресенье, 28 октября, стало известно, что в текущем месяце Пентагон поставил на авиабазу США Рамштайн в Германии, которая является крупнейшим заграничным опорным пунктом американских Военно-воздушных сил (ВВС), около ста контейнеров с различными боеприпасами и снаряжениями. Стоит отметить, что это самая крупная для Соединенных Штатов поставка вооружения в Европу с 1999 года, когда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов на Югославию.

Увеличение поставок США объясняют тем, что Пентагону нужно иметь возможность «оперативно реагировать на угрозы со стороны агрессивных участников», сообщает сайт авиабазы.

Кстати, напомним, ранее в октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попытался объяснить причины бомбардировок Союзной Республики Югославии (СРЮ) в 1999 году. Как заявил глава Североатлантического альянса, целью агрессии была «защита мирного населения», а также свержение президента страны Слободана Милошевича.

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