2018-10-28T13:19:26+03:00
Политика

Минобороны РФ прикрыло Калининград и Белоруссию комплексами «Самарканд»

Стало известно, что ведомство развернуло 16 комплексов РЭП в 13 воинских частях
Дарья ИВАШКИНА
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Минобороны РФ прикрыло Калининград и Белоруссию комплексами «Самарканд»Минобороны РФ прикрыло Калининград и Белоруссию комплексами «Самарканд»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минобороны России решило прикрыть стратегические направления новейшими комплексами радиоэлектронного подавления (РЭП) «Самарканд».

Как следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, комплексы различных модификаций («Самарканд-У», «Самарканд ПУ-ПРД-Д» и «Самарканд СУ-ПРД-К2») развернуты в 13 воинских частях, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии.

Стоит уточнить, что на сайте госзакупок появилось извещение о проведении закрытого аукциона для закупки услуг по «доработке, монтажу и подключению составных частей комплекса РЭП "Самарканд" к системе передачи данных министерства обороны Российской Федерации». Согласно этому документу, все комплексы должны быть введены в строй до 10 ноября 2019 года.

Кстати, отметим, западные страны не раз признавались в том, что очень обеспокоены милитаризацией Калининградской области, которая, по их мнению, «угрожает НАТО и ЕС». А недавно в США оценили способность России защитить Калининград и пришли к выводу, что российские ПВО делают присутствие крупных авианосцев в Балтии бессмысленным.

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