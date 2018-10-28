2018-10-28T13:51:57+03:00
В мире

США торжественно открыли первый участок стены на границе с Мексикой

В церемонии принимала участие министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кирстен Нильсен
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: twitter.com/@SecNielsenФото: twitter.com/@SecNielsen
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В воскресенье, 28 октября, стало известно, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен торжественно открыла первый трехкилометровый участок стены, строящейся на границе с Мексикой.

«С гордостью заявляю о завершении строительства первого участка пограничной стены», - написала Нильсен в своем микроблоге в Twitter. При этом она поблагодарила погранично-таможенную службу США и всех партнеров, которые «помогают развертывать новые пограничные системы».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, инициатором строительства стены на границе с Мексикой является нынешний президент США Дональд Трамп. Еще во время своей предвыборной кампании он обещал возвести забор на южной границе Соединенных Штатов. Став же главой государства, он приступил к реализации своего плана. Так, в январе текущего года американский лидер запросил у конгресса 18 миллиардов долларов на первый этап строительства оградительных сооружений.

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