28 Окт. 14:35 2018-10-28T14:35:09+03:00

Более миллиона россиян не могут покинуть страну из-за долгов перед банками Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 1 сентября 2018 года ФССП взыскала 4,5 млн долгов перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн рублей

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Более миллиона россиян не могут покинуть пределы страны из-за долгов перед банками. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По данным ФССП, на 1 сентября 2018 года служба взыскала 4,5 млн долгов перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн рублей. Таким образом, средняя сумма задолженности составила 377 тысяч рублей.

«Каждый третий должник ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации», - цитирует ТАСС сообщение службы.

Всего по состоянию на 1 сентября в списках невыездных находятся 1,3 млн кредитных должников. По каждому второму производству (46%) обращено взыскание на доходы должников, по каждому 17-му производству на имущество должников наложен арест. Отмечается, что не более четверти переданных ФССП долгов перед банками обеспечены реальным имуществом.

Согласно данным службы, несколько чаще в число должников перед банками попадают женщины: в их отношении открыто 2,4 млн исполнительных производств (52%), а в отношении мужчин – еще 2,2 млн (48%).

По объему долгов перед банками россияне почти втрое обошли юридические лица (1,7 трлн против 601,6 млрд рублей). При этом на долю молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет приходится лишь 13% долгов (584 тыс. производств). На россиян 30-42 лет приходится 1,8 млн производств, еще 1,2 млн производств – на должников в возрасте 42-54 лет.

Почти вдвое меньше долгов у граждан 54-66 лет (953 тысячи производств), и лишь 1% производств ведется в отношении пенсионеров старвше 66 лет (37 тысяч дел).