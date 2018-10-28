США передали России список вопросов по Договору о РСМД

28 Окт. 15:19 2018-10-28T15:20:00+03:00

Однако, как заметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва получила этот перечень за несколько дней до объявления США о своем намерении выйти из соглашения

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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что США передали России список вопросов по выполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), но сделали они это буквально за несколько дней до объявления о своем намерении выйти из соглашения.

«Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из Договора о РСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали – в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении договора», - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Также Лавров отметил, что возглавляемое им министерство передало перечень американских озабоченностей в Минобороны России и другие заинтересованные ведомства. Кроме того, по словам дипломата, Москва уже начала работу по подготовке ответа на претензии Соединенных Штатов.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что последовавшее через несколько дней неожиданное объявление США о выходе из Договора о РСМД «не способствует устойчивому диалогу и предсказуемости».

Отвечая же на вопрос о том, почему Вашингтон не предоставил список своих претензий сразу, Лавров предположил, что это может быть связно с опасением «скомпрометировать источники».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД, который был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Поводом для такого решения стало якобы нарушение Россией этого соглашения.

Стоит отметить, что в последние годы Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении Договора о РСМД. Однако РФ с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии.