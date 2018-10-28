28 Окт. 15:44 2018-10-28T15:45:19+03:00

В Китае туристам запретили фотографироваться с пандами и кормить их Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Управление лесного хозяйства китайской провинции Сычуань запретили посетителям заповедников, расположенных на территории региона, фотографироваться с большими пандами и кормить их. При этом учреждениям, где эти животные содержатся в неволе, запрещено организовывать любые коммерческие виды деятельности, позволяющие туристам подходить близко к находящимся на грани исчезновения бамбуковым медведям.

Таким образом, местные власти поддержали инициативу зоозащитников, которые уже давно заявляли о необходимости защитить панд от различных болезней, которые могут передаваться им от подходящих к ним людей, сообщает агентство «Синьхуа».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце 2016 года самка большой панды и ее детеныш умерли в зоопарке Шанхая из-за болезни. Причем тогда для спасения животных прибыли лучшие ветеринары: медики до последнего боролись за их жизнь, однако все усилия оказались тщетны.