Президент Польши: Вопрос немецких репараций не закрыт

28 Окт. 16:46 2018-10-28T16:46:27+03:00

По словам Анджея Дуды, Варшава готовится потребовать от Берлина дополнительные выплаты за ущерб, понесенный во Второй Мировой войне

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С точки зрения Варшавы, вопрос немецких репараций за ущерб, понесенный Польшей во Второй Мировой войне, остается открытым. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда.

«На мой взгляд, тема репарационных выплат не закрыта. В польском парламенте, в Сейме эту тему подняла группа экспертов. Парламентарии обсудят этот вопрос и решат, какие шаги предпринимать дальше», - сказал Дуда в интервью изданию Bild.

По его словам, промежуточные результаты работы экспертной группы говорят о том, что значительная часть ущерба не была компенсирована. В частности это касается Варшавы, которая была разрушена до основания в 1944 году. Данный вопрос лежит в плоскости «честности и ответственности», отметил польский лидер.

Но судя по всему, претензии польского государства основаны скорее на экономическом интересе, нежели соображениях справедливости. Сам Дуда подчеркнул, что лично не испытывает ненависти к немецкому народу, хотя его родственники участвовали в боях, а брат деда был убит гестапо.

«Мы, католики, по-людски прощаем друг друга. Я говорю от имени моей семьи: мы не чувствуем ненависти к немецкому народу», - добавил президент.

Напомним, в последние годы Варшава неоднократно заявляла, что Германия не в полной мере выплатила польскому государству полагающиеся репарации. Осенью работающая в Сейме комиссия оценила объем требований к Берлину в $48 млрд, однако менее чем через год парламентарии сочли, что проявили неподобающую шляхтичам скромность.

В начале марта этого года было объявлено, что с учетом изменения курса доллара, Польша рассчитывает получить от Германии дополнительные $850 млрд репараций. Позже сумма неоднократно корректировалась, однако в Берлине неизменно настаивают, что вопрос с послевоенными выплатами давно и благополучно закрыт.

Власти ФРГ признают ответственность за разрушения, причиненные Третьим Рейхом. При этом подчеркивается, что в 1953 года польское правительство отказалось от репараций, которые страна получала от ГДР: в резолюции указывалось, что Германия в полной мере исполнила свои обязательства по возмещению ущерба. Уже в 1991 году ФРГ и Польша подписали соглашение о добрососедстве, которое должно было полностью урегулировать вопрос компенсации. Тогда Берлин заплатил Варшаве дополнительные 1,3 млрд евро.