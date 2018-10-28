Матч Барселона - Реал Мадрид: Куртуа появится в воротах "королевского" клуба в Класико

28 Окт. 17:24 2018-10-28T17:24:57+03:00

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Футболисты мадридского "Реала" приехали в гости к "Барселоне" на центральный матч 10 тура испанского первенства. Оба клуба сойдутся в столице Каталонии в очередном Эль Класико. Впервые за долгие годы мадридцы подойдут к этой игре без своего лидера португальца Криштиану Роналду, который уехал играть за "Ювентус". И встречу они начнут в ранге 7-й команды Ла Лиги. Над главным тренером "Реала" Хуленом Лопетеги сгустились тучи.

"Реал": Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Бэйл, Бензема

Сайт KP.RU проводит онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал Мадрид". Вы можете посмотреть на нашем сайте и видеотрансляцию Эль Класико.

Стартовый свисток матча Барселона - Реал Мадрид прозвучит в 18:15 по московскому времени.