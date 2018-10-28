2018-10-28T19:04:51+03:00
Спорт

Матч Барселона - Реал Мадрид: каталонцы выигрывают 2:0 после первого тайма

Голы у хозяев поля забили Коутиньо и Суарес
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Луис Суарес забил гол с пенальти в Класико.Луис Суарес забил гол с пенальти в Класико.Фото: REUTERS
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Подошел к концу первый матча Барселона - Реал Мадрид, который сегодня, 28 октября, проходит на стадионе "Камп Ноу". Команда Эрнесто Вальверде успешно провела первые 45 минут встречи и уходит на перерыв, выигрывая у соперников со счетом 2:0.

На 11-й минуте матча счет открыл точным ударом бразилец Филиппе Коутиньо. А на 30-й же судья матча назначил пенальти в ворота "Реала" после просмотра видеоповтора по системе VAR. И Луис Суарес забил второй мяч в этой игре, установив окончательный для первого тайма счет - 2:0 в пользу "Барселоны".

В матче наступил перерыв, после которого поединок будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча.

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