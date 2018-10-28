Жертвами авиаудара коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стали пять мирных жителей
Жертвами авиаудара возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стали по меньшей мере пять мирных жителей, в том числе двое детей.
Об этом сообщает агентство SANA, бомбардировке подвергся населенный пункт Суса, расположенному в 140 км от административного центра провинции, города Дейр-эз-Зор. Помимо человеческих жертв, были разрушены здания и причинен значительный материальный ущерб.
Отметим, это уже не первая бомбардировка международной коалиции в районе деревни Суса. Ранее, 20 октября, SANA сообщило о гибели в результате авиаудара 62 местных жителей. Также информация об аналогичных налетах поступала 18 и 13 октября.
Напомним, возглавляемая США международная коалиция с 2014 года проводит на территории Сирии несогласованную с правительством в Дамаске антитеррористическую операцию. Командование коалиции неизменно уверяет, что «заслуживающие» доверия сообщения о гражданских жертвах авиаударов тщательно расследуются.
В феврале этого года коалиция отчиталась о нанесении 29 тысяч авиаударов с начала операции в Сирии, по итогам которых официально признано непреднамеренное убийство 841 мирного жителя.
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