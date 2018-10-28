2018-10-28T20:09:35+03:00
Спорт

Итог матча Барселона - Реал Мадрид: каталонцы разгромили королевский клуб со счетом 5:1

Три гола в составе каталонского клуба забил Луис Суарес
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Луис Суарес забивает один из трех своих голов в этом поединке.Луис Суарес забивает один из трех своих голов в этом поединке.Фото: REUTERS
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Завершился главный поединок 10 тура чемпионата Испании по футболу. "Барселона" в воскресенье, 28 октября, принимала на своем поле мадридский "Реал" и добилась невероятно уверенной победы. Итог матча Барселона - Реал Мадрид - 5:1 в пользу каталонцев.

На 11-й минуте игры Коутиньо открыл счет в матче после паса Альбы. После этого трижды у "Барселоны" забил уругваец Луис Суарес. На 30-й минуте с пенальти, а затем дважды с передач Серхи Роберто - на 75-й и 83-й минутах поединка. Между этими голами случился один ответный удар со стороны "Реала". На 50-й минуте матча защитник Марселу поразил ворота тер Штегена.

"Похороны" для королевской команды случились на 87-й минуте. После паса Дембеле пятый гол в ворота "Реала" забил Артуро Видаль. После этой победы "Барселона" набрала 21 очко и после 10 игр - на первом месте в турнирной таблице.

А вот "Реал", набрав 14 очков после 10 игр, идет на 9 строчке в турнирной таблице между "Хетафе" и "Жироной".

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча.

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