2018-10-28T21:12:13+03:00
Политика

Захарова назвала фейком ультиматум повстанцев о выводе "российских военных" из ЦАР

По мнению представителя МИД РФ, СМИ стали жертвой дезинформации
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «фейковой новостью» сообщение об ультиматуме, выдвинутом «российским военным» полевым командиром повстанческой группировки «Селека» в Центральноафриканской республике.

«Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации», - заявила Захарова.

Ранее некоторые СМИ заявили, что один из лидеров мусульманской организации «Селека», Абдуллай Иссен распространил ультиматум с требованием за 48 часов вывести из контролируемых «Селекой» районов правительственные войска.

Соответствующий документ на французском языке, изобилующий грамматическими ошибками, был опубликован на странице Central African Republic News. В нем утверждается, что «близкие к Кремлю наемники из России» в окружении президента ЦАР Фостена Туадера все больше «угрожают демократии» в стране.

Причиной недовольства повстанцев «Селеки» стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекасуа, мусульманина по вероисповеданию. Считается, что мусульманин во главе парламента представляет собой противовес христианину-президенту. Предполагалось, что такая концепция поспособствует процессу конфессионального примирения в стране.

Напомним, в марте этого года МИД РФ подтвердил присутствие российских военных и гражданских специалистов в ЦАР. Их основной задачей является обучение правительственных войск страны для обеспечения безопасности и стабильности в соответствии с резолюциями ООН.

Тогда в ведомстве заявили, что в ЦАР направлены пять военных советников и 170 гражданских инструкторов. Ранее, 22 октября, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов не исключил, что российское присутствие в ЦАР может быть расширено, если правительство республики выразит такое желание.

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