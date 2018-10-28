2018-10-28T23:48:20+03:00
Общество

Умер известный польский художник-экспрессионист Эдвард Двурник

Художник-экспрессионист Эдвард Двурник скончался в Варшаве на 76-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Польский художник-экспрессионист, график и иллюстратор Эдвард ДвурникПольский художник-экспрессионист, график и иллюстратор Эдвард ДвурникФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 28 октября, в Варшаве умер один из самых известных современных польских художников – художник-экспрессионист, график и иллюстратор Эдвард Двурник, сообщает Польское агентство печати со ссылкой на его дочь Полу Двурник. Ее отец ушел из жизни в возрасте 75 лет.

«Мне легко – я встаю утром и рисую, мне больше ничего не нужно делать, и я больше ничего не умею делать, я труженик искусства», - так говорил о себе художник, добавляя, что он счастливый человек.

СПРАВКА «КП»

Эдвард Двурник родился 19 апреля 1943 года в городе Радзымин под Варшавой. С 1963 по 1970 год учился в столичной Академии искусств, изучал живопись и скульптуру.

За долгие годы работы удостоен многих международных наград и премий, его творчество известно далеко за пределами Польши – как в Европе, так и в США. Картины Двурника представлены во многих музеях мира. Четыре его полотна хранятся в коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве.

Художник оставил богатое творческое наследие – 3,5 тысячи картин и около десяти тысяч рисунков.

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