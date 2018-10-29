Американский самолет-разведчик облетел Крым и побережье Краснодарского края

29 Окт. 01:41 2018-10-29T02:02:25+03:00

В районе Севастополя Boeing P-8A Poseidon приближался к российскому берегу на 35 километров

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В воскресенье, 28 октября, у черноморского побережья России провел многочасовую разведку американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.

По данным ресурса PlaneRadar, воздушный шпион ВМС США с бортовым номером 168438 облетел Крым и побережье Краснодарского края, а в районе Севастополя самолет приближался к берегу на 35 километров.

В 19:40 по московскому времени он закончил свою миссию и направился на авиабазу Сигонелла, расположенную на итальянском острове Сицилия.

Как ранее писал сайт kp.ru, разведывательные полеты у наших границ иностранные самолеты и беспилотники проводят регулярно, особенно «любопытны» американцы. Например, 15 сентября стратегический тяжелый беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk появился возле западной части Крыма над международными водами Черного моря. Американский дрон-шпион прилетел со стороны Николаевской области Украины.

Всего же тогда за неделю у российских берегов было замечено 37 иностранных самолетов-разведчиков.