Выборы президента Грузии: Зурабишвили опережает Вашадзе всего на 1,14%

29 Окт. 04:19 2018-10-29T04:38:30+03:00

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В Грузии продолжается подсчет голосов на прошедших в воскресенье, 28 октября, выборах президента страны. К этому часу обработаны данные 53% избирательных участков, и уже понятно, что второго тура не избежать: никто из 25 претендентов на высший государственный пост не набирает больше половины голосов.

Лидирует по-прежнему Саломе Зурабишвили, но она опережает своего основного соперника Григола Вашадзе всего на 1,14 процента: на данный момент у нее 38,79%, а у кандидата от «Единого национального движения» –37,65%. На третьем месте представитель партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе, которого поддержали 10,34% проголосовавших граждан, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что это были последние прямые выборы президента Грузии. Согласно принятой в марте этого года новой редакции Конституции страны, с 2024 года главу республики будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 делегатов.