Жертвами атаки израильского дрона стали три палестинских подростка
К этому часу стало известно, что жертвами воскресной атаки армейского израильского беспилотника в районе границы с сектором Газа стали три палестинских подростка. Их тела опознали родственники.
«В больницу Насер в городе Хан-Юнисе поступили тела трех погибших палестинцев. Двум из них 13 лет, третьему — 14. Они погибли в результате израильского обстрела на восточной границе», - рассказал РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 28 октября беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь с воздуха по трем предполагаемым злоумышленникам, которых военные заподозрили в попытке подорвать забор на границе с сектором Газа.
Военнослужащие еврейского государства считают, что они пытались установить у ограждения самодельное взрывное устройство.
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