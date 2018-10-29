Жертвами атаки израильского дрона стали три палестинских подростка

29 Окт. 05:26 2018-10-29T05:26:05+03:00

Израильский беспилотник открыл огонь по «подрывникам», которые оказались мальчишками 13 – 14 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армейский беспилотник открыл огонь по предполагаемым подрывникам, которые оказались мальчишками 13 – 14 лет

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К этому часу стало известно, что жертвами воскресной атаки армейского израильского беспилотника в районе границы с сектором Газа стали три палестинских подростка. Их тела опознали родственники.

«В больницу Насер в городе Хан-Юнисе поступили тела трех погибших палестинцев. Двум из них 13 лет, третьему — 14. Они погибли в результате израильского обстрела на восточной границе», - рассказал РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 28 октября беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь с воздуха по трем предполагаемым злоумышленникам, которых военные заподозрили в попытке подорвать забор на границе с сектором Газа.

Военнослужащие еврейского государства считают, что они пытались установить у ограждения самодельное взрывное устройство.