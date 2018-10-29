В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет

29 Окт. 05:47 2018-10-29T06:49:56+03:00

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Под утро в понедельник, 29 октября, пришла тревожная новость из Индонезии: потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на власти страны.

Лайнер вылетел из столичного аэропорта в 6.20 по местному времени (2.20 мск), однако пропал с радаров через 13 минут после взлета. По данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты гражданской авиации, выполнявший рейс JT-610 пассажирский Boeing 737 исчез с радаров над Яванским морем.

Сколько людей было на его борту, пока неизвестно. Власти Индонезии начали поисковую и спасательную операцию.

Видео поисков Боинга 737, потерпевшего крушение в Индонезии. Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. https://t.co/4GhKcRYkpG

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о крушении самолета в индонезийской провинции Папуа в августе этого года, жертвами которого стали восемь человек, выжил только 12-летний мальчик. Воздушное судно упало в том же районе Оксиби, где за три года до этого врезался в гору самолет местной компании Trigana Air Service. Тогда погибли 54 человека.