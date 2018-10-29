2018-10-29T08:15:34+03:00
Политика

Пушков высказался о критике в адрес Меркель за рукопожатие с Путиным и Эрдоганом

Российский сенатор отметил, что без России и Турции ни Германия, ни ЕС «ничего не наладят» в Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Снимок Меркель с тремя президентами не понравился некоторым немецким политикамСнимок Меркель с тремя президентами не понравился некоторым немецким политикамФото: REUTERS
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ознакомился с опубликованной в немецкой газете Bild статьей, рассказывающей о том, что политики Германии раскритиковали федерального канцлера за «излишнее» дружелюбие по отношению к президентам России и Турции.

Журналист Джулиан Репке пишет, что многие выразили возмущение фотографиями Ангелы Меркель, которая держит за руки Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В ФРГ критикуют Меркель за «слишком мягкое отношение» к Путину и Эрдогану. Эти критики способны лишь на болтовню, но не поиск решений», - так российский сенатор прокомментировал эту публикацию на своей странице в Twitter.

«Без Путина и Эрдогана ни ФРГ, ни ЕС в целом в Сирии ничего не наладят. Меркель осознала: чем быстрее там наступит мир, тем меньше будет беженцев», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, статья немецкого журналиста вышла под заголовком «Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом

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