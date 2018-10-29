Пушков высказался о критике в адрес Меркель за рукопожатие с Путиным и Эрдоганом

29 Окт. 08:15 2018-10-29T08:15:34+03:00

Российский сенатор отметил, что без России и Турции ни Германия, ни ЕС «ничего не наладят» в Сирии

Изменить размер текста: A A

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ознакомился с опубликованной в немецкой газете Bild статьей, рассказывающей о том, что политики Германии раскритиковали федерального канцлера за «излишнее» дружелюбие по отношению к президентам России и Турции.

Журналист Джулиан Репке пишет, что многие выразили возмущение фотографиями Ангелы Меркель, которая держит за руки Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В ФРГ критикуют Меркель за «слишком мягкое отношение» к Путину и Эрдогану. Эти критики способны лишь на болтовню, но не поиск решений», - так российский сенатор прокомментировал эту публикацию на своей странице в Twitter.

«Без Путина и Эрдогана ни ФРГ, ни ЕС в целом в Сирии ничего не наладят. Меркель осознала: чем быстрее там наступит мир, тем меньше будет беженцев», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, статья немецкого журналиста вышла под заголовком «Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?»

КСТАТИ

Почему цветы, преподнесенные президентом России канцлеру Германии, вызвали переполох на Западе

Журналисты немецкой газеты «Bild» распереживались, что российский президент, подарив гостье из Берлина розы, хотел ее чуть ли не «унизить» (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Увидев пальто Путина, Меркель заговорила по-русски

Канцлер Германии узнала про Ханты-Мансийск, но выговорить не смогла (подробности).