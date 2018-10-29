Новый саммит по Сирии запланировали на конец ноября
Дата нового саммита по Сирии в астанинском формате с участием делегаций РФ, Турции и Ирана запланировали на конец ноября.
Об этом сообщил РИА Новости источник в российской делегации на переговорах. Точная дата пока не определена, саммит пройдет приблизительно в конце ноября.
Предполагается, что на новых переговорах стороны вновь обсудят политическое урегулирование в Сирии, возвращение беженцев и дальнейшее укрепление безопасности и стабильности в арабской республике.
Где именно пройдет встреча, пока не уточнили.
Напомним, 27 октября текущего года в Стамбуле прошел четырехсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Франции, Германии и Турции. Встреча состоялась в анатолийской резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Вахдеттин и государственном доме приемов иностранных гостей.