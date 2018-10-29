2018-10-29T10:37:24+03:00
Политика

Новый саммит по Сирии запланировали на конец ноября

Стороны обсудят политическое урегулирование в сирийском регионе и возвращение беженцев на родину
Сакина НУРИЕВА
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Новый саммит по Сирии запланировали на конец ноябряНовый саммит по Сирии запланировали на конец ноябряФото: REUTERS
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Дата нового саммита по Сирии в астанинском формате с участием делегаций РФ, Турции и Ирана запланировали на конец ноября.

Об этом сообщил РИА Новости источник в российской делегации на переговорах. Точная дата пока не определена, саммит пройдет приблизительно в конце ноября.

Предполагается, что на новых переговорах стороны вновь обсудят политическое урегулирование в Сирии, возвращение беженцев и дальнейшее укрепление безопасности и стабильности в арабской республике.

Где именно пройдет встреча, пока не уточнили.

Напомним, 27 октября текущего года в Стамбуле прошел четырехсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Франции, Германии и Турции. Встреча состоялась в анатолийской резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Вахдеттин и государственном доме приемов иностранных гостей.

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