29 Окт. 10:36 2018-10-29T10:37:24+03:00

Новый саммит по Сирии запланировали на конец ноября Фото: REUTERS

Стороны обсудят политическое урегулирование в сирийском регионе и возвращение беженцев на родину

Изменить размер текста: A A

Дата нового саммита по Сирии в астанинском формате с участием делегаций РФ, Турции и Ирана запланировали на конец ноября.

Об этом сообщил РИА Новости источник в российской делегации на переговорах. Точная дата пока не определена, саммит пройдет приблизительно в конце ноября.

Предполагается, что на новых переговорах стороны вновь обсудят политическое урегулирование в Сирии, возвращение беженцев и дальнейшее укрепление безопасности и стабильности в арабской республике.

Где именно пройдет встреча, пока не уточнили.

Напомним, 27 октября текущего года в Стамбуле прошел четырехсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Франции, Германии и Турции. Встреча состоялась в анатолийской резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Вахдеттин и государственном доме приемов иностранных гостей.